ORF startet "Zeit im Bild" auf TikTok

Schuster hat am Journalismus-Institut der FH Wien studiert und 2018 ein "ZiB"-Außenpolitik-Praktikum absolviert. Im Anschluss arbeitete die 25-Jährige für FM4, die "Kleine Zeitung" und zuletzt im Innenpolitikressort der ORF-Radioinformation. Zudem ist sie für den Podcast "Ambra fragt" zuständig. Hanin veröffentlicht seit Jahren Reportageformate auf Youtube und Instagram. Zuletzt arbeitete er für die von Melisa Erkurt gegründete "Chefredaktion" auf Instagram.

TikTok als "logischer Schritt"

"In unserer Strategie ORF 2025 ist der Ausbau von spannenden Social-Media-Angeboten ein wesentlicher Schwerpunkt. Mit ZiB-TikTok wird das Informationsangebot des ORF in medienadäquater Form auch insbesondere bei jungen Userinnen und Usern um die populäre TikTok-Plattform erweitert", wurde ORF-Generaldirektor Alexander Wrabetz in der Aussendung zitiert. ORF 2-Chefredakteur Matthias Schrom betonte, wie wichtig fundierte, journalistische Einordnung oft komplizierter Sachverhalte sei. "Niemand in diesem Land macht das besser als die 'ZiB', daher ist der Schritt hin zu TikTok und damit auch zu einem besonders jungem Publikum ein logischer und sinnvoller", so Schrom. "Gerade junge Menschen haben in den letzten Jahren gezeigt, dass sie mitreden wollen und können. Mit der 'ZiB' auf TikTok wollen wir jetzt auch auf dieser spannenden Plattform die wichtigsten News und Infos liefern", erläuterte Patrick Swanson, Leiter des Social-Media-Teams der "ZiB".

Die "ZiB" ist bereits auf anderen sozialen Plattformen vertreten. Auf Facebook folgen ihr rund 940.000 Personen, auf Instagram zählt sie nach rund zwei Jahren knapp 800.000 Abonnentinnen und Abonnenten und ist damit auf diesem Kanal die meistabonnierte Nachrichtenquelle Österreichs.