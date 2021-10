Tanz die Medienpolitik: Warum das ORF-Projekt TikTok kein Like bekommt

Welche Rolle der ORF künftig hier spielen kann und soll, und wie man ihn mit all diesen Aktivitäten von den Privaten weghält, damit setzt sich die Politik aber nur ungern auseinander.

Denn die übt am Küniglberg lieber Machtkampf. Und ist mehr damit beschäftigt, dem politischen Gegner dort keinen Millimeter Einfluss zu überlassen, als mit den Fragen, was ein öffentlich-rechtlicher Sender in 10, 20, 30 Jahren so leisten soll. Und kann.