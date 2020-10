Wie ein „Schutzengel“ das soziale Leben erleichtern soll

Stückpreis 25 bis 27 Euro

Etwaige Kontaktpersonen sind nicht rückverfolgbar. Maier setzt große Hoffnungen in den Wintertourismus. Für ganze Hotels oder sogar abgegrenzte Wintersportorte wäre mit dem „Schutzengel“ ein flächendeckendes Tracing möglich. Bei Ruwido selbst, das ansonsten Fernbedienungen und Interaktionslösungen herstellt, ist der „Schutzengel“ bereits im Einsatz. Das Unternehmen setzte ab Beginn der Krise auf strenge Sicherheitsmaßnahmen. „Wir haben durchproduziert und hatten keinen Tag Lieferverzug“, erzählt Maier stolz.

In den nächsten Wochen will sich Ruwido im Vertrieb auf Wintersportorte und Hotels konzentrieren. Pro Stück soll der „Schutzengel“ 25 bis 27 Euro kosten. „Für die ersten 10.000 Stück brauchen wir acht Wochen. Ab der zehnten Woche können wir die Kapazität auf 20.000 Stück pro Woche erhöhen“, erklärt Maier. In der Winter-Hauptsaison soll die Produktion also voll anlaufen.