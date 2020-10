Steigende Corona-Zahlen: Stadt Salzburg reduziert Veranstaltungen

Die Zahl der Corona-Erkrankten steigt im Bundesland Salzburg weiter rasch. Am Dienstagnachmittag gab es bereits 649 aktiv Infizierte. Neben dem Tennengau, für den bereits verschärfte Maßnahmen gelten, stiegen die Zahlen zuletzt auch im Flachgau, im Pongau und in der Stadt relativ rasch. Deshalb will die Stadt Salzburg die Zahl an Veranstaltungen reduzieren.

„Ich kann sagen, dass aus heutiger Sicht neben dem Christkindlmarkt mit seinem hochprofessionellen Covid-Konzept keine zusätzlichen Verkaufsstände im Umfeld genehmigungsfähig sein werden“, teilte Bürgermeister Harald Preuner (ÖVP) nach einem Treffen mit der Epidemiebehörde mit. Für viele Indoor-Veranstaltungen gebe es Covid-Konzepte, die nicht funktionierten. „Ich appelliere an alle potenziellen Organisatoren, intensiv darüber nachzudenken, ob sie in der jetzigen Lage wirklich Veranstaltungen durchführen wollen“, betonte Preuner.