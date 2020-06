Coronavirus: Rückenwind durch die Krise

Mit der geplanten Expansion sieht man sich dafür gut gewappnet. Ende 2020 soll ein zweites Chemiewerk am Firmensitz eröffnet werden. Für den krisengebeutelten, weil Tourismus-abhängigen Pinzgau besonders wichtig: Das neue Werk bringt 50 neue Arbeitsplätze.

Neue Karriere

Durch Corona öffneten sich auch anderswo völlig neue Karrierefenster. Dominik Holzner etwa organisierte früher Veranstaltungen, wechselte aber komplett die Branche: Der Steirer zog mit „Aventrium Health Care“ ein neues Unternehmen hoch, das Schutzmasken bis zur Klasse FFP2 sowie Desinfektionsmittel herstellt.

Der Mangel an Schutzausrüstung aus heimischer Produktion habe ihn bewogen, umzusatteln, beschreibt Holzner. Produziert wird vorübergehend in fünf Hallen auf dem Gelände der ehemaligen Kirchner Kaserne in Graz, eine weitere Halle dient als Materiallager. Nach wenigen Monaten hat Holzner bereits 50 Mitarbeiter, die teilweise von Leihfirmen gestellt werden. Die Nachfrage sei da, das Geschäft laufe, versichert Holzner, der Größeres plant: Er liebäugelt mit einem Standort in Lieboch, Bezirk Graz-Umgebung, mit bis zu 140 Mitarbeitern.