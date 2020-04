Coronavirus: Neue Zahlen zeigen das Alter der Verstorbenen

Unterschiedliche Angaben zu Todesfällen

Das Gesundheitsministerium und das Innenministerium veröffentlichen auf ihren Seiten täglich die Zahl der Todesfälle, jedoch sind die Angaben nicht gleich hoch. Grund dafür ist unter anderem - aber nicht nur - eine unterschiedliche Zählweise.

Falsch ist keine der beiden Zahlen. Der Unterschied liegt nach Angaben des Gesundheitsministeriums einerseits daran, dass die Angaben des Innenministeriums aktueller sind als das Dashboard des Gesundheitsministeriums, und andererseits an einer unterschiedlichen Zählweise.

Unterschiedliche Methoden

Konkret bezieht das Dashboard des Gesundheitsministeriums seine Werte aus dem "Epidemiologischen Meldesystem". Das ist jene Datenbank, in der alle Personen gespeichert werden, die an einer meldepflichtigen Erkrankung wie Masern oder eben Covid-19 erkranken. Und hier scheinen Todesfälle erst dann auf, wenn sie von den zuständigen Amtsärzten gemeldet werden. Außerdem werden nur jene Personen erfasst, von denen angenommen wird, dass sie tatsächlich an Covid-19 verstorben sind.

Das Innenministerium bezieht seine Informationen dagegen von den Sanitätsdirektionen der Bundesländer. Diese melden Todesfälle mitunter auch schon, bevor die Amtsärzte in den Bezirken sie im EMS registrieren. Zudem werden hier alle Verstorbenen gemeldet, die zuvor positiv auf Covid-19 getestet wurden - unabhängig von der Todesursache. Genau genommen handelt es sich also nicht um "am Coronavirus verstorbene" sondern um "mit dem Coronavirus verstorbene" Personen.