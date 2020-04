Warum die Angaben zu Covid-Todesfällen unterschiedlich sind

Das Gesundheitsministerium hat seine Online-Übersicht über die Entwicklung der Covid-19-Pandemie überarbeitet und nennt in seinem "amtlichen Dashboard" auch die Zahl der Todesfälle. Dabei kommt es allerdings zu Abweichungen von jenen Zahlen, die das Innenministerium täglich veröffentlicht. Grund dafür ist unter anderem - aber nicht nur - eine unterschiedliche Zählweise.

Am Beispiel der Zahlen von Mittwochfrüh: Laut Innenministerium sind bereits 393 an Covid-19 erkrankte Personen verstorben. Das Gesundheitsministerium weist dagegen "nur" 338 Todesfälle aus.

Unterschiedliche Zählweise

Falsch ist allerdings keine der beiden Zahlen. Der Unterschied liegt nach Angaben des Gesundheitsministeriums nämlich einerseits daran, dass die Angaben des Innenministeriums aktueller sind als das Dashboard des Gesundheitsministeriums und andererseits an einer unterschiedlichen Zählweise.

Konkret bezieht das Dashboard des Gesundheitsministeriums seine Werte aus dem "Epidemiologischen Meldesystem". Das ist jene Datenbank, in der alle Personen gespeichert werden, die an einer meldepflichtigen Erkrankung wie Masern oder eben Covid-19 erkranken. Und hier scheinen Todesfälle erst dann auf, wenn sie von den zuständigen Amtsärzten gemeldet werden. Außerdem werden nur jene Personen erfasst, von denen angenommen wird, dass sie tatsächlich an Covid-19 verstorben sind.