Österreichische Heime: Rund 600 positive Tests

In Oberösterreich stehen die Pflege-Institutionen besonders unter Druck, da sich dort ein Mangel an 24-Stunden-Kräften abzeichnet. Bisher habe es 56 akute Fälle gegeben, bei denen eine 24-Stunden-Betreuung nicht mehr länger daheim stattfinden konnte, teilte das Büro von Soziallandesrätin Birgit Gerstorfer ( SPÖ) am Donnerstag mit. In neun Fällen wurden die Hilfsbedürftigen in ein Alten- und Pflegeheim aufgenommen. APA-Recherchen zufolge besteht bis jetzt in keinem anderen Bundesland ein ähnliches Problem.

In Salzburg wurden laut Landes-Medienzentrum aus neun Einrichtungen 32 Corona-Fälle von Bewohnern und 23 bei Mitarbeitern gemeldet. Zwei Mitarbeiter aus den ersten Fällen seien bereits wieder genesen. Die betroffenen Heime befinden sich fast alle im Pinzgau und Pongau. In Pflegeheimen in Niederösterreich sind nach Angaben aus dem Büro von Landesrätin Christiane Teschl-Hofmeister ( ÖVP) bisher zwölf betreute Personen und sieben Beschäftigte positiv auf das Coronavirus getestet worden.