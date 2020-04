Coronavirus: Experten fordern Lenkungskonzepte für Erholungsgebiete

Für die Zeit nach der Lockerung der Ausgangsbeschränkungen halten es die Experten für notwendig, Lenkungsmaßnahmen für die Erholungsnutzung im Freien vorzusehen, um einerseits kritische Konzentrationen von Erholungssuchenden zu vermeiden, andererseits aber möglichst viele Erholungs- und Sportaktivitäten zu ermöglichen.

Als besonders heikle Zonen in den kommenden Monaten gelten Uferbereiche an Seen und Flüssen, aber auch alle anderen Grünflächen, die Abkühlungsmöglichkeiten in und von der Hitzeinsel der Stadt bieten. Denn vor allem für die städtische Bevölkerung würde die bevorstehende warme Jahreszeit eine gesundheitliche Belastungen bedeuten.