Coronavirus: 170 Neuinfektionen in Österreich binnen 24 Stunden

Insgesamt hat es in Österreich 20.099 an Covid-19 Erkrankte gegeben. 102 Patienten werden derzeit in Spitälern behandelt. Neue Fälle gab es in den letzten 24 Stunden (Stand: 11 Uhr) 170. 94 Personen sind im selben Zeitraum genesen.

Die meisten neuen Fälle gab es in Wien mit 50 Neuerkrankungen, gefolgt von Oberösterreich mit 37 und Niederösterreich mit 19 Neuinfizierten.