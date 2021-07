Corona-Strategie: Mückstein lässt Länder ratlos zurück

Vor allem wegen der Öffnungsschritte am 22. Juli hätte es einiges zu besprechen gegeben. Das sieht man auch im Büro von Wiens Stadtrat Peter Hacker (SPÖ) so: "Angesichts der steigenden Zahlen glauben wir nicht, dass die für 22. Juli vorgesehenen Lockerungsschritte so erfolgen können." Darüber hätte man sich gerne mit dem Gesundheitsminister und seinen Beamten ausgetauscht.

Ein anderes Thema hat Wiens Bürgermeister Michael Ludwig (SPÖ) angesprochen: "Wir würden gerne von der Bundesregierung wissen, wie der dritte Stich im Herbst organisiert wird." Das wäre für die Planung der Impfstrategie in den Ländern sehr wichtig. Ähnlich ist der Unmut in den Bundesländer ob der erwähnten Teststrategie, die noch immer nicht vorliegt. Für die Planung in den Bundesländern ist das ein wichtiger Punkt.

Die Reaktion aus dem Ministerium wirkt ein wenig überrascht. Dort bewertet man des Verhältnis zu den Ländern noch immer als gut: "Die Zusammenarbeit mit den Bundesländern läuft gut und professionell. Gerade in Bezug auf Impfungen und Testungen erfolgt die Abstimmung konstruktiv und regelmäßig."

Die Frage nach der angekündigten Corona-Teststrategie wird dort so beantwortet: "Die österreichische Teststrategie wird laufend weiterentwickelt und aktualisiert. Die nächste Aktualisierung ist für die kommenden Tage geplant. Sie umfasst die Bereiche PCR-Testungen, Überwachung von Varianten und das Thema der zielgerichteten Testungen."

Bezüglich des dritten Impfstiches verweist man auf das nationale Impfgremium, die das für Immunschwache bereits jetzt in seinen Vorgaben geregelt habe. Und: "Weitere Maßnahmen hängen stark von der weiteren Entwicklung der Daten, Zulassungsstudien etc. ab."

Am Rande seines Besuchs in New York hat sich übrigens auch Kanzler Sebastian Kurz (ÖVP) zu weiteren Schritten in der Corona-Politik geäußert. So bald werde es keinen Lockdown mehr geben, erklärte Kurz – trotz der Deltavariante. Für ihn ist auch klar, dass es im Herbst wieder Präsenzunterricht in den Schulen geben wird.