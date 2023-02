"Alles gurgelt" wird beendet

Wie ein Sprecher von Gesundheitsstadtrat Peter Hacker (SPÖ) auf APA-Anfrage betonte, gelte es nun, das vom Bund verkündete Ende der Corona-Maßnahmen mit Mitte des Jahres vorzubereiten. Dabei geht es etwa darum, wie künftig die Tests und Impfungen abgewickelt werden. Dazu soll es Gespräche mit den Interessenvertretungen wie Ärzten und Sozialversicherung geben. Schon morgen treffen sich zu diesen Themen die Landesgesundheitsreferenten.

Für Hacker sei der Zeitpunkt richtig, sich auf das Pandemie-Ende vorzubereiten, wie er im Ö1-Abendjournal klar machte: "Es ist überhaupt gar keine Frage, wir sehen im Augenblick keine besorgniserregende Variante auf der ganzen Welt, das ist gut so." Wenn dies so bleibt, gebe es "gar keinen Grund, weiter bei den strengen Spielregeln zu bleiben", so Hacker.