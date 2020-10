Corona-Maßnahme: Torsperre im Amateurfußball

Wie BFV-Präsident Gerhard Milletich erklärt, ist für ihn klar: „In diesem Jahr wird es aus meiner Sicht kein Fußballspiel mehr im Burgenland geben. Wie das im Frühjahr sein wird, kann noch niemand prognostizieren. Aber 2020 ist gelaufen.“

Auch in Salzburg hat man sich in Anbetracht der steigenden Zahlen dazu durchgerungen, den Fußballbetrieb einzustellen. Wie der Salzburger Fußballverband mitteilt, werden ab sofort alle Meisterschafts- und Freundschaftsspiele sowie Turniere eingestellt. Anders als im Burgenland ist in Salzburg davon auch der Nachwuchs betroffen.

Droht ein Domino-Effekt? Zumindest nicht in Wien und Niederösterreich. „Mir ist wichtig, die Sportausübung auch in Zeiten der Pandemie so wenig wie möglich einzuschränken, denn die sportliche Betätigung ist wichtig für die Gesundheit und das Miteinander“, meint NÖ-Sportlandesrat Jochen Danninger (ÖVP). Aus dem Büro des Wiener Sportstadtrates Peter Hacker (SPÖ) erfährt der KURIER, dass eine Einstellung in Wien akut nicht geplant sei.