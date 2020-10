Kuriosität in Niederösterreich: Grenzerfahrungen im Amateurfußball

Man stelle sich vor, der ASK/BSC Bruck/Leitha in Niederösterreich empfängt den Wiener Sport-Club und 500 Zuschauer dürfen zusehen. Was in einer normalen Saison der Regionalliga Ost ein gut besuchtes Fußballspiel wäre, ist in der aktuellen Corona-Zeit kaum vorstellbar. Noch schlimmer trifft es jene Vereine in NÖ, deren Bezirke auf der Corona-Ampel Orange leuchten. Denn seit dem vergangenen Montag dürfen diese keine Zuschauer mehr bei ihren Spielen zulassen.

Bruck/Leitha darf es weiterhin. Denn obwohl der Bezirk am gestrigen Freitag auf Orange gestellt wurde, durfte der ASK Bruck am gleichen Abend gegen Neusiedl dennoch Zuschauer empfangen. Wie das funktioniert?

Weil Bruck/Leitha zwar in Niederösterreich liegt und auch im NÖ Fußballverband (NÖFV) spielt, das Stadion der Brucker aber in Bruckneudorf steht und damit im Burgenland. Der Verein ist also von den Maßnahmen der NÖ-Landesregierung nicht betroffen.

Kein Neid anderer Vereine

„Noch dürfen wir vor Zuschauern spielen“, sagt Brucks Obmann Johann Rödler. Der Neid anderer Vereine hält sich laut Rödler in Grenzen: „Bisher haben wir keine Anfeindungen miterlebt und freuen uns, dass wir vor Zuschauern spielen dürfen.“

Denn Rödler ist der gleichen Meinung wie alle Fußballfunktionäre im Land: „Ohne Zuschauer macht ein Fußballspiel keinen Sinn.“ Er hofft auf die Hilfe der Politik.