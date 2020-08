Corona-Regeln: Amateursport droht im Herbst das große Chaos

Der Blick in die Glaskugel

Der mit 2.200 Vereinen und Hunderttausenden Aktiven größte Sportfachverband des Landes musste im vergangenen Frühjahr wegen der Pandemie alle Amateur-Ligen abbrechen. Damals gab es keine Aufsteiger, was für teilweise heftige Kritik sorgte.

Diesmal wurde bei einem neuerlichen Abbruch, der nicht ausgeschlossen ist (Hollerer: "Keiner kann in die Glaskugel schauen"), eine andere Vorgehensweise festgelegt. "Wenn in einer Liga jeder gegen jeden ein Mal gespielt hat, ist ein Aufstieg möglich", erklärte der ÖFB-Generalsekretär. Abstiege würde es in diesem Fall hingegen aus rechtlichen Gründen wohl nicht geben. Das heißt, es käme in zahlreichen Ligen zu Aufstockungen.

Hollerer hofft, dass ein neuerlicher Abbruch des Amateur-Fußballs vermieden werden kann. "Ich appelliere an die zuständigen Behörden, Regelungen zu treffen, die - wann immer es möglich ist - eine Einzelquarantäne vorsehen, damit nicht der Fußball, der Sport im Allgemeinen und der gesamte Freizeitbereich von Absagewellen gefährdet sind." Außerdem meinte Hollerer: "Es ist großartig, was die Verbände und die Vereine leisten, damit unter diesen Bedingungen überhaupt ein Spielbetrieb möglich ist."

Bernd Rabenseifner, Generalsekretär des Handballverbands ÖHB, befürchtet einen "heißen Herbst" und wünscht sich - ähnlich wie American-Football-Verbandspräsident und Sport-Austria-Vize Michael Eschlböck - eine Möglichkeit ähnlich der Vorgehensweise bei aus Risikogebieten nach Österreich Einreisende: Die müssen bei Vorweisen eines negativen Tests nicht in Quarantäne.