Corona-Maßnahmen in NÖ: Petition für Amateurfußball

Unter dem Titel „Für Amateurfußballspiele vor Publikum in NÖ auch bei Corona-Ampelfarbe Orange“ hat der Rohrendorfer Michael Karjalainen-Dräger eine Petition zur Rettung des heimischen Amateursports gestartet. Die Petition richtet sich an die NÖ-Landesregierung und die neue Regelung, die Zuschauer beim Match bei Ampelfarbe Orange verbietet.

Im KURIER-Interview erklärt der Medienbeauftragte und Platzsprecher des FC Rohrendorf (Bezirk Krems-Land) in der 2. Landesliga West den Grund für die Petition: „Zunächst gab es einen offenen Brief an die Landesregierung. Das war eine Einzelaktion. Mit der Petition will ich allen Betroffenen und Unterstützern die Möglichkeit geben, zu zeigen, dass es hier ein Problem gibt, welches es gilt zu lösen.“ Das Problem erklärt Karjalainen-Dräger so: „Es dürfen Kulturveranstaltungen mit reduzierten Zuschauerzahlen stattfinden. Und das auch im Innenbereich. Wir spielen im Freien und dürfen keine Zuschauer haben. Diesen Widerspruch gilt es zu lösen.“