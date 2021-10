Corona legt heuer den Krampus in Ketten

Den Veranstaltern in der Steiermark geht es kaum anders. Der große Krampuslauf in der Grazer Innenstadt wird auch heuer nicht stattfinden, Ebenso wenig der Perchtenlauf in Leibnitz. Er zählt mit bis zu 5.000 Zuschauern zu den größten seiner Art im Bundesland. Nicht stattfinden kann auch der Lauf in Riegersburg in der Oststeiermark, ebenso jener im weststeirischen Voitsberg.