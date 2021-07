Corona-Impfung für Stellungspflichtige im Gespräch

Eine weitere Ankündigung, die vor allem die Jüngeren in der Bevölkerung betrifft, kam am Montag von Gesundheitsminister Wolfgang Mückstein (Grüne) und Tourismusministerin Elisabeth Köstinger (ÖVP): Schärfere Kontrollen bei der Einhaltung der 3-G-Regeln bzw. ab 22. Juli der 2-Gs. „Wir werden alles dafür tun, dass die Zutrittsregeln in der Nachtgastronomie, aber auch in allen anderen Gastronomiebetrieben flächendeckend eingehalten werden“, so Köstinger in einer Aussendung.

Die Behörden können künftig auch schneller ahnden, da die Exekutive nun auch Organmandate ausstellen kann. Wer also keinen 2-G- oder 3-G-Nachweis vorlegen kann, muss künftig 90 Euro zahlen. Der Strafrahmen bei Verwaltungsstrafen liegt für Gäste wie bisher bei 500 Euro, für Betreiber bei 3.600 Euro.