Armutsgefährdet: „Es ging von heute auf morgen“

Wohnkosten zu hoch

Das Coronavirus, das eine Lungenkrankheit auslöst, verschärft die Situation für Michael Schumacher enorm. „Ich darf nicht einmal zum Supermarkt gehen. Mein Arzt sagt, wenn ich unbedingt raus muss, soll ich nur zehn Minuten meine Straße auf- und abgehen und dabei sicher gehen, dass mir dabei niemand begegnet“, schildert er seine derzeitige Situation. „Zum Glück habe ich einen kleinen Garten, da kann ich mich wenigstens raussetzen. Das ist das einzige Positive in diesem ganzen Schlamassel im Moment“, fährt er fort. Genau das ist aber momentan gefährdet. Seine Fixkosten sind gerade wegen seiner Miete sehr hoch, eigentlich zu hoch. „Auf Dauer wird das schwer leistbar sein. Ich wurde an das Wohnungsservice für eine leistbare Wohnung vermittelt“, erzählt der 57-Jährige. „Im Jänner und Februar hatte ich null Einkommen. Im ersten Lockdown hatte es auch schon Einsparungen bei meinem Arbeitgeber gegeben. Die Caritas hat mich beim Lebensbedarf und bei den Energiekosten unterstützt. Sonst wäre ich nicht über die letzten Wochen gekommen,“ erzählt er. Und: „Es ist eine neue Erfahrung. Ich kenne solche Umstände nicht. Es ging einfach so von heute auf morgen.“

