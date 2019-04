Wem in Österreich Armut droht

Diese Zahlen veröffentlichte die Statistik Austria just an dem Tag, an dem die Regierung im Nationalrat die neue Sozialhilfe beschloss. Die Interpretation dieser Zahlen fällt freilich höchst unterschiedlich aus. Sozialministerin Beate Hartinger-Klein sieht Österreich nicht zuletzt durch die Sozialhilfe-Neuregelung „auf einem guten Weg“.

Die Armutskonferenz mahnt hingegen effektive Hilfen insbesondere bei Kinderarmut, älteren Arbeitslosen, Altersarmut und chronischen Erkrankungen ein. Der Regierung hält die Armutskonferenz vor, mit der neuen Sozialhilfe die Situation noch zu verschärfen.

Aber wer ist nun betroffen?