Corona im Ausland: So ist die Lage in den Urlaubsländern

In Geschäften, in Zügen oder in anderen geschlossenen Räumen gilt in Italien die Maskenpflicht. An Stränden müssen Distanzregeln eingehalten werden.

Zuletzt stiegen im Süden des Landes in der Region Kalabrien die Zahlen. Als Reaktion mussten alle Diskotheken – auch Stranddiscos – vorerst bis zum 7. September schließen. Der Beschluss könnte auf ganz Italien ausgedehnt werden. Wer nach Sardinien fahren will, muss sich unabhängig vom Herkunftsort mit einem Formular anmelden, das ausschließlich auf elektronischem Wege auszufüllen und zu senden ist. Eine Registrierung wird derzeit ebenfalls von Kalabrien und Apulien verlangt. Auch für Sizilien ist eine Registrierung per Onlineformular notwendig.