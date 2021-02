Corona, Golf und Vernaderung: Tiroler Hoteliers wehren sich

Hoteliers am Pranger

Der KURIER begab sich auf Spurensuche in Tirol und fragte bei den Hoteliers nach: „Wir waren von Mitte November bis Heiligen Abend in Südafrika. Gewohnt haben wir bei einem Tiroler Freund, der ein kleines Guesthouse besitzt“, erklärt die Lebensgefährtin des betroffenen Hoteliers.

Zwei Tage vor Abflug hätte das Paar laut eigenen Angaben einen PCR-Test gemacht. Dieser war negativ. „Zurück in Tirol waren wir in Quarantäne und haben nach fünf Tagen wieder einen Test gemacht, der ebenfalls negativ verlief“, sagt die Frau am Telefon. Diese Aussagen werden vom Land Tirol bestätigt. Laut damaligem Erhebungsstand gab es keine Hinweise, dass die Quarantäne nicht befolgt wurde. Derzeit werde geprüft, „ob weitere Bestimmungen der Covid-Verordnungen eingehalten wurden“. Das betrifft die Frage der Reise an sich.

"Wie in schlechtem Film"

Wie sie sich fühle, wenn der Wiener Bürgermeister in einer live übertragenen Pressekonferenz aus einem Gerücht ein Faktum macht? „Man wird zum Passagier. Das ist wie in einem schlechten Film.“ Mittlerweile hätten die Hoteliers einen weiteren Antikörpertest gemacht. Das Ergebnis? „Wir hatten nie Corona und können somit auch niemanden angesteckt haben.“

Dass die Behauptung der eingeschleppten Virus-Mutation durch Hoteliers offenbar haltlos ist, belegen nicht nur Aussagen, sondern auch Fakten. Nachdem im Tiroler Jochberg die britische Virus-Mutation entdeckt wurde, ließ das Land Tirol über 1.000 Proben von Corona-Fällen nachträglich sequenzieren.

So wurde laut Behörden überhaupt entdeckt, dass in Tirol auch die südafrikanische Virusmutation umgeht. Der im Zuge der Erhebungen älteste nachträglich nachgewiesene Fall geht auf einen Abstrich zurück, der bereits am 23. 12. im Bezirkskrankenhaus Schwaz genommen wurde. Die Hoteliers kehrten am 24. 12. zurück. Das Virus war somit vor ihnen im Land. Unklar bleibt allerdings, wie die südafrikanische Coronavirus-Mutation tatsächlich nach Tirol gekommen ist.