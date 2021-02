Datenleck in der Teststraße: Passwörter lagen frei herum

System verbessert

Nach Bekanntwerden der Datenschutz-Panne habe man sich mit den Betreibern des ACV zusammengesetzt, das die Mitarbeiter für die Teststraße stellt. Sie hätten bereits eine Schulung erhalten, sagt Klemens Himpele, Leiter der Gruppe Prozessmanagement und IKT-Strategie in der Magistratsdirektion. Zudem habe man eine Zweifaktor-Authentifizierung eingeführt. Neben dem Passwort müssen die Mitarbeiter noch einen Code eingeben, der über einen Token generiert wird.

Es sei es jedenfalls zu keinem Datendiebstahl gekommen, betont Himpele: „Wir konnten keinen irregulären Zugriff feststellen.“

Kritik kommt von der Opposition: „Der fehlende Datenschutz für sensible Gesundheitsdaten ist grob fahrlässig“, sagt die Grüne Gemeinderätin Barbara Huemer. „Wir erwarten, dass die Datensicherheit in den Wiener Teststraßen umgehend auf ein Maximum erhöht wird“, so auch die ÖVP-Gemeinderäte Ingrid Korosec und Erol Holawatsch. J. Gebhard