Von Donnerstag auf Freitag wurden 6.131 Neuinfektionen in Österreich registriert. Die Zahl liegt über dem 7-Tage-Schnitt von 5.247 Infektionen. Die 7-Tage-Inzidenz steigt auf 412,61.

Die Zahl der aktiven Corona-Fälle steigt wieder leicht an - auf 72.454. In den vergangenen 24 Stunden wurden 54.381 neue PCR-Tests gemacht. Das ergibt eine Positivrate von 11,27 Prozent.

Zudem gibt es 16 neue Todesfälle. Damit sind bisher österreichweit 19.322 Personen mit SARS-CoV-2 Infektion verstorben.

Im Krankenhaus werden aktuell 1.213 Patienten behandelt, auf den Intensivstationen sind es 64 Patienten.

Reproduktionszahl

Die effektive Reproduktionszahl, die angibt, wie viele weitere Menschen eine infizierte Person aktuell ansteckt, liegt bei 0,96. Das geht aus der am Freitag veröffentlichten Schätzung von Experten der AGES und der TU Graz hervor. Vor einer Woche war der Wert noch bei 0,88 gelegen. Die Anzahl der täglich neudiagnostizierten Fälle ist in allen Bundesländern auf einem erhöhten Niveau, wird weiterhin betont. Diese stieg zudem nach drei Wochen des Rückgangs nun wieder leicht an, wodurch die tägliche Steigerungsrate für den 17. August bei 0,4 Prozent lag.

Impfungen

9.443 Impfungen wurden am Donnerstag durchgeführt, davon waren 7.832 Auffrischungsimpfungen (ab der vierten Dosis nach der dreiteiligen Grundimmunisierung). 5.338.574 Menschen und somit 59,1 Prozent der Einwohner Österreichs sind gemäß Empfehlung des Nationalen Impfgremiums (NIG) gültig geimpft. Insgesamt haben bisher 415.955 Personen eine Auffrischungsimpfung erhalten.