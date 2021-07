Copa Beach: Der letzte Schandfleck wurde geräumt

Nichts steht in Österreich länger als ein Provisorium, heißt es. Und so ist es auch in diesem Fall: Die Stadt schaffte Container an – ursprünglich nur, um ein Jahr zu überbrücken. Doch das Konzept wurde aus mehreren Gründen zum Erfolg: So konnten die Container flexibel in dem Strandbereich eingesetzt werden. Und außerdem war damit leichter zu argumentieren, dass es Pachtverträge für die Lokalbetreiber immer nur für ein Jahr gibt. So verhindert die Stadt, dass sich jemand auf Jahre festsetzt – und wieder ein Klage-Zirkus mit über hundert Prozessen beginnt.

Kaum jemand trauert der alten Copa Cagrana nach. Wer es dennoch tun möchte, kann den letzten Baum besuchen, der den Umbau überlebt hat. Neben dem Rembetiko steht eine Pappel. Die überlebte sogar den Brand der umliegenden Lokale. Der Baum steht nun wie ein Denkmal da.

