Comeback einer Institution: Die Kulturgeschichte der Spielplätze

Auf Basis dieser Vorschläge entwirft die MA 42 dann den Spielplatz. Heuer sind fünf neue Anlagen geplant: in der Trunnergasse, Am Hundsturm, am Reumannplatz, in der Tetmajergasse und im Bruno-Morpurgo-Park. Die Kosten trägt der Bezirk – im Schnitt zwischen 270 und 300 Euro pro Quadratmeter.

Hinter jedem Projekt stehe das Ziel, einen „unverwechselbaren“ Spielplatz zu bauen, sagt Hawliczek. „Niemand soll das Gefühl haben, dass es den Spielplatz ums Eck ein zweites Mal gibt.“

Deshalb werden neue Anlagen oft einem Thema gewidmet. So entstand etwa am Küniglberg ein Westernspielplatz mit einem riesigen Holzpferd – eine Maßanfertigung. Oder der Piratenspielplatz in Liesing. Dort gibt es – wie 1860 in Berlin – übrigens auch einen Sandhaufen. Allerdings mit einem klingenderen Namen: Er heißt Schatzkiste.