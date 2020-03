Architektur für Abenteurer: Diese Spielplätze machen Kinder froh

Beim Flamingo-Spielplatz in der Wiesen Süd in Liesing wurden Nester installiert, in die man sich hineinsetzen kann. Diese sollen laut Planerin die Fantasie anregen und Spielanreize geben. "So wird freies Spiel zugelassen", betont sie Es gibt große und kleine Nester, in eines kann man hinaufklettern und herunterrutschen. Aus Kostengründen wurden nur ein paar Flamingoköpfe im Detail ausgeführt, so Carla Lo, zwei sogar mit Körper, der Rest wurde stilisiert. Eine große Fallschutzfläche aus Kies sorgt dafür, dass sich niemand verletzt, die restliche Fläche besteht aus Rasen, begrenzt durch Büsche.

Immer mehr Spielplätze widmen sich dem sportlichen Aspekt und damit den Wünschen größerer Kinder und Jugendlicher. Dabei geht es vor allem um Motorikgeräte, die Anreize bieten, das eigene Können zu testen und zu verbessern. Das kann ein Gerüst sein, wo man bei einer Joggingrunde Halt macht und ein paar Klimmzügen einbaut, oder ein Klettergerüst, an dem sich ein Kind hängend entlang hanteln kann.