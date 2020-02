Altes Haus, neuer Stil: Worauf es bei Sanierungen ankommt

Bei Architekt Alexander Kirschner kam noch eine andere Komponente dazu: Bei dem Einfamilienhaus im Grazer Stadtteil St. Peter aus den 1920er Jahren handelte es sich um das Haus seiner Großeltern. „Meine Schwester hat das Haus übernommen. Ein Neubau stand natürlich zur Debatte“, sagt Alexander Kirschner. „Bei so einem Objekt tut man sich emotional noch schwerer, es einfach wegzureißen. Das Bittere ist ja, dass man nicht nur die Abrisskosten tragen muss, sondern alles noch einmal investieren muss.“

Schließlich konnte der Altbestand aber erhalten werden: Die Bausubstanz, „30er Ziegel“, war in gutem Zustand. Der Architekt arbeitet in der Planung deswegen an der Funktionalität. Denn ältere Häuser haben in der Regel kleine Zimmer und abgetrennte Küchen. In modernen Grundrissen ist aber eine großzügige Wohnküche das Herzstück des Zuhauses.

Kirschner plante daher einen Zubau aus Holz. Im Erdgeschoß befindet sich nun im Altbestand eine neue Küche, von der eine kleine Treppe in das offene Wohnzimmer im neuen Trakt führt. Das „Haus H“, wie Kirschner das Projekt nennt, hat nun 220 Quadratmeter Wohnfläche. Kirschner: „Eine Fuge aus Glas verbindet das Alte mit dem Neuen sichtbar. “