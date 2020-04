Wiens Spielplätze öffnen nächste Woche

Ob das für alle Spielplätze sowie auch für Skaterplätze und Sportanlagen gilt und unter welchen Auflagen die Öffnung erfolgt, war vorerst noch nicht bekannt. Im Büro der zuständigen Stadträtin Ulli Sima ( SPÖ) bat man noch um etwas Geduld.

Innsbruck ist schneller

Bereits am Freitag, 1. Mai, dürfen in der Stadt Innsbruck Spielplätzen wieder genutzt werden. Ebenso die städtischen Sportplätze - nachdem der Bund bestimmte Sportarten ab diesem Zeitpunkt wieder erlaubt.

Die Stadt mahnt jedoch Vorsicht und Eigenverantwortung ein. Der geltende Mindestabstand von einem Meter muss nach wie vor und auch auf den Spiel- und Sportplätzen eingehalten werden.

Auch in Klagenfurt und Villach öffnen die städtischen Spielplätze nach und nach. Während in Villach ab Freitag alle Spielplätze wieder zugänglich sind, wird es in Klagenfurt einen Stufenplan geben. Ab 1. Mai öffnen die kleineren Anlagen, die großen werden erst Mitte Mai aufgesperrt. In einem ersten Schritt werden daher 38 kleine und mittlere Plätze offen haben.