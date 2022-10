Cocktails aus der Teekanne: Neues Seestadtlokal mit Schwips

Den rohen Branzino gibt es klassisch peruanisch (14 Euro) mit Limette, Koriander und Leche de Tigre, als Lachs-Variante mit Trüffel und Zitronenmayo oder für Veganer aus Pilzen. Die Mittagskarte richtet sich vor allem an die Angestellten im umliegenden Forschungszentrum. Für vegane Hauptgerichte wie Cous Cous und japanische Soba Nudeln (ab 7,50 €) gibt es Toppings aus Lachs, Flank Steak oder gegrilltem Huhn.

Tee mit Umdrehungen

Nach dem Soft Opening soll ab 17. Oktober „Tipsy Tea“ auch Gäste von außerhalb anlocken, so die Hoffnung. Statt Schwarztee mit Umdrehungen kommen Longdrinks und Cocktails in die eisgekühlten Hendricks Kannen. Die Bestellung (19,50 Euro) reicht für zwei Personen, getrunken wird aus dem Porzellangeschirr Gin Tonic, Moskow Mule oder Tequila Sunrise.

An der finalen Karte wird jedoch noch gefeilt, geplant ist das After Work-Angebot von Mittwoch bis Samstag von 15 bis 18 Uhr. Als Upgrade gibt es eine dreistöckige Etagere, bestückt mit Lachs sowie Beef Tatar, eingelegten Miesmuscheln, Aufschnitt und Petit Four. Potenzial für noch mehr Lokale gibt es in der Seestadt jedenfalls reichlich. Bis in die 2030er Jahre sollen 20.000 Mensch hier leben und arbeiten.