Seestadt statt Innenstadt: Die Szene-Gastronomen kommen

Ein Cocktail in der Hand, erste Reihe fußfrei am See, dem Sonnenuntergang entgegen: Kitschiger geht es wohl nicht. Doch genau das ist das Versprechen der „tschau tschau“-Crew. Das sind vier bekannte Gastronomen, die das kulinarische Treiben aus der Innenstadt nun in Wiens Vorzeige-Stadtentwicklungsprojekt im 22. Bezirk bringen wollen.

Was im Vorjahr der Donaukanal war, soll heuer die Seestadt werden – jedenfalls, wenn es nach den „Burgermachern“ Franz Wogowitsch und Alex Längauer geht. Die Gastronomen aus dem gleichnamigen Lokal in Neubau haben den Lockdown genutzt, um mit Chris Schilcher und Sebastian Giffey von der Bar „krypt“ am Alsergrund ein temporäres Gastro-Projekt zu entwickeln.

Nicht zum ersten Mal: Im Sommer des Vorjahres bespielten sie einen Foodtruck am Donaukanal.