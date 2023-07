Causa Teichtmeister: Ex-Burgschauspieler droht Maßnahmenvollzug

Am 5. September muss sich der frühere Burgschauspieler Florian Teichtmeister wegen Besitzes und Herstellung zehntausender Dateien mit Kindesmissbrauchdarstellungen am Wiener Landesgericht verantworten. Im Fall einer Verurteilung drohen dem 43-Jährigen -für Teichtmeister gilt die Unschuldsvermutung - nicht nur bis zu drei Jahre Haft, sondern zusätzlich die Unterbringung in einem forensisch-therapeutischen Zentrum.

Maßnahmenvollzug für Teichtmeister

Wie Gerichtssprecherin Christina Salzborn am Dienstagabend auf APA-Anfrage bestätigte, hat die Staatsanwaltschaft Wien in ihrer Anklageschrift für den Fall eines Schuldspruchs die Unterbringung des Schauspielers im sogenannten Maßnahmenvollzug beantragt. Ausschlaggebend dafür ist ein psychiatrisches Gutachten, das - basierend auf den jüngsten datenforensischen Erkenntnissen - dem Schauspieler eine schwerwiegende und nachhaltige psychische Störung bescheinigt. "Dem Gutachten zufolge liegen damit die Voraussetzungen für eine Unterbringung nach Paragraf 21 Absatz 2 StGB vor", sagte Salzborn. Zum genauen Inhalt der psychiatrischen Expertise gab es mit dem Hinweis auf die Persönlichkeitsrechte des Angeklagten keine Auskunft. Michael Rami, der auf Medienrecht spezialisierte Rechtsvertreter Teichtmeisters, war für die APA vorerst telefonisch nicht erreichbar.