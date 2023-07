Prozess gegen Teichtmeister findet am 5. September statt

Nun ist Teichtmeister wieder verhandlungsfähig. 34.696 Dateien, die unter anderem auf den Handys, Laptops und Speicherkarten des 43-Jährigen gefunden wurden, sollen kinderpornografisches Material beinhalten. Ein Gutachter fand auch veränderte Dateien - und das wiederum bedeutet eine höhere Strafdrohung als bei reinem Besitz solcher Dateien, weil das auch die Herstellung von kinderpornografischem Material bedeutet. Der Strafrahmen beträgt somit drei Jahre.

Zuletzt sorgte immer wieder für Aufregung, dass sich Teichtmeister in Lokalen in der Wiener Innenstadt sehen ließ. Passanten fertigten Fotos von ihm an und veröffentlichten sie in den Sozialen Medien.

