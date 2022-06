Causa Muslimbrüder: Gutachter wurden enthoben

Es war der 9. November 2020, nur wenige Tage nach dem Terroranschlag in Wien, als schwer bewaffnete Cobra-Beamte in ganz Österreich im Einsatz waren: Die Operation Luxor beschäftigt Gerichte und Staatsanwaltschaft Graz noch immer. Und sie ist um eine kuriose Facette reicher: Die Gutachter wurden enthoben.

Der Ermittlungsakt in der Causa Muslimbrüder umfasst Zehntausende Seiten. Rund 100 Beschuldigte werden geführt. Ihnen wird unter anderem Mitgliedschaft in einer terroristischen Vereinigung bzw. Terrorfinanzierung vorgeworfen. Kritik an den Ermittlungen der Staatsanwaltschaft Graz gibt es seit Beginn an. Und nun hat das Oberlandesgericht Graz auch noch entschieden, dass das Sachverständigen-Duo Heiko Heinisch und Nina Scholz gehen muss. Neue Gutachter müssen eingesetzt werden.