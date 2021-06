Causa Ischgl: Tiroler Amtsdirektor als Beschuldigter

Wie das Profil berichtet, wurde Forster in seiner Einvernahme Anfang April dieses Jahres vor allem zum chaotischen Abreisemanagement aus Ischgl befragt. Nach einer Ankündigung von VP-Bundeskanzler Sebastian Kurz bei einer live im Fernsehen übertragenen Pressekonferenz am 13. März 2021 um 14 Uhr über eine sofortige Quarantäne über Ischgl samt dem restlichen Paznauntal sowie den Skiort St. Anton am Arlberg brach Chaos in der Region aus.

Tausende Urlauber flüchteten regelrecht. Die Polizeikontrollen waren zu diesem Zeitpunkt noch nicht eingerichtet bzw. die entsprechenden Verordnungen für die Checks noch nicht fertig.