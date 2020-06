Rekruten trainieren mit Giftgas

Österreichische Rekruten werden bei der tschechischen Armee mit todbringenden Kampfstoffen ausgebildet. Der Zweck ist es, den jungen Soldaten das Vertrauen in ihre Ausrüstung zu geben. Ein Vertrauen, das sie brauchen, sollten sie in der Heimat zu einem Terrorangriff gerufen werden.

Es ist weitgehend unbekannt, dass österreichische Rekruten Teile ihrer Ausbildung auch im Ausland absolvieren. Besonders gilt das für die ABC-Abwehrtruppe. Denn die tschechische Armee verfügt in Vyškov bei Brünn über eine ABC-Trainingsanlage (Atomare, biologische und chemische Kampfstoffe), in dem die todbringenden Chemikalien auch real eingesetzt werden können. In Österreich fehlen dafür die Voraussetzungen.

Nach drei Monaten Ausbildung in den Heimatgarnisonen machen die Rekruten der österreichischen ABC-Abwehrtruppe in Vyškov ihre Abschlussprüfung quasi im "scharfen Schuss" mit echten Kampfstoffen.