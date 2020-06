Minister Klug: "Armee ist nicht finanzierbar"

Andrä Rupprechter

Sophie Karmasin

Im Landwirtschafts- und Familienressort versucht man eine "Mini-Verwaltungsreform": Landwirtschaftsministerhat Familienministerinangeboten, sein Haus könne Rechnungswesen, Personalagenden, IT etc. übernehmen. Das Familienministerium erspart sich dadurch die gesamte Verwaltungssektion (20 Planstellen) – also in Summe zwei Millionen Euro pro Jahr.

Die Nachhaltigkeit des 500-Millionen-Pakets ist unter Experten freilich umstritten. "Um das strukturelle Defizit bis 2016 zu senken, bedarf es anderer, langfristigerer Maßnahmen", sagt WIFO-Expertin Margit Schratzenstaller zum KURIER. Als Beispiel nennt sie die "Klassiker", nämlich: "Eine umfassende Reform des Föderalismus und der gesamten Verwaltung."