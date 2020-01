Bürger haben beim Lobautunnel ein Wörtchen mitzureden

Wie viel Einfluss Gewessler nehmen kann, bleibt abzuwarten. Zwar gibt das Verkehrsministerium die Rahmenpläne für Straße und Schiene heraus, die festlegen, was in welchem Zeitrahmen gebaut werden soll. Bei den Entscheidungen hat das Finanzministerium aber ein gewichtiges Wörtchen mitzureden.

Und dort hat Gernot Blümel das Sagen – der nicht zuletzt als ÖVP-Spitzenkandidat für die Wien-Wahl den Lobautunnel niemals gefährden würde. In der Stadt stehen (genau wie in NÖ) SPÖ, ÖVP und FPÖ in ungewohnter Einigkeit hinter dem Projekt.