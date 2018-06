Wiener Grüne attackieren "Milliardengrab Lobau-Autobahn"

Die Wiener Grünen haben am Samstag in ihrer Landesversammlung einen Leitantrag gegen den Lobautunnel beschlossen. In dem Antrag mit dem Titel "Nein zum Milliardengrab Lobau-Autobahn" werden sowohl Infrastrukturminister Norbert Hofer (FPÖ) als auch Bürgermeister Michael Ludwig (SPÖ) aufgefordert, "von dem unsinnigen und milliardenteuren Prestigevorhaben abzurücken".

Vizebürgermeisterung Maria Vassilakou machte in ihrer Rede wie auch vor ihr Landessprecher Joachim Kovacs den Lobautunnel zum Thema. "Es handelt sich um eine milliardenschwere Investition für ein Projekt, das vielleicht vor 20, 30, 40 Jahren State of the Art gewesen wäre", kritisierte sie und versprach, weiterhin entschlossen dagegen aufzutreten. "Jeder Versuch, uns zum Schweigen zu bringen, wird scheitern."

"Nationalpark unberührt erhalten"

"Wir werden auf allen Ebenen darum kämpfen, dass der Nationalpark Donau-Auen in seiner Unberührtheit erhalten bleibt", heißt es in dem Antrag. "Eine unsinnige und milliardenteure Röhre unter dem Nationalpark bringt unserer Stadt keine Entlastung, sondern vergrößert nur die Verkehrslawine." Der Bau der Autobahn samt Tunnel werde voraussichtlich drei Mrd. Euro "verschlingen", wird kritisiert. Stattdessen müsse die Bundesregierung in den Öffi-Ausbau, in die Verkehrswende und den Klimaschutz investieren, fordern die Grünen.