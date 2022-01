Buch über Kampf gegen Klischees: „Frauenfeindlich, weil ich Araber bin“

Mittlerweile ist sein viertes auf Deutsch verfasstes Buch erschienen, das vermutlich noch mehr Kommentare mit sich bringen wird: „Feig, faul & frauenfeindlich“ versucht, die Vorurteile gegen Araber aus dem Weg zu räumen, die in Österreich oder generell in Europa herrschen. Doch der 31-Jährige musste feststellen: Einige davon stimmen.

„Es herrscht in der Community ein gewisses Patriarchat“, merkt Khir Alanam an. „Und ja, es gibt frauenfeindliche Aspekte darin. Ich kenne mich damit aus, ich bin in so einem System aufgewachsen.“ In der arabischen Welt sei das Leben einer Frau oft von Beginn an festgelegt: „Jede kleine Abweichung kann dazu führen, dass sie von der Familie verstoßen oder aus der Community ausgeschlossen wird.“ Diese Struktur werde auch in der neuen Heimat beibehalten. Doch hier prallen westliches Leben und arabische Sitte aufeinander.