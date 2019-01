Grantig und gefährlich: Die Klischees über Wien

Klischee: Finanzen

"Der teure Wasserkopf"

Ist Wien, wie es sich selbst gerne sieht, der Wirtschafts- und Innovationsmotor des Landes? Oder ist Wien nur der teure Wasserkopf Österreichs, den die Länder nolens volens mitfinanzieren müssen und der vor allem eines macht, Schulden? „Die Wahrheit liegt wie so oft dazwischen und im Auge des Betrachters“, sagt der in Salzburg geborene Wirtschaftsforscher Martin Kocher. Er ist Chef des Instituts für Höhere Studien – in Wien.

Ein Beispiel: Im Finanzausgleich wird der milliardenschwere Steuerkuchen zwischen Bund, Ländern und Gemeinden aufgeteilt. 35 Milliarden Euro reichte der Bund 2017 weiter, Wien erhielt mit acht Milliarden wieder das größte Stück (NÖ auf Platz 2 mit 6,3 Milliarden). Daten wie diese nähren das Vorurteil: hier finanzstarke Länder, da das schwarze Finanzloch Wien.

Setzt man den Finanzfluss in Relation zur Einwohnerzahl, schaut die Welt anders aus: Pro Kopf bekommt Wien noch immer am meisten, nämlich 4389 Euro. Aber nicht viel mehr als Vorarlberg mit 4303 Euro. Man könnte also auch schlussfolgern: Ein Wiener und ein Vorarlberger bekommen vom Steuerkuchen in etwa gleich viel. Erstaunlich hartnäckig hält sich auch das Vorurteil, das rote Wien sei der Schuldenkaiser. Die Statistik zeigt: Absolut gesehen liegt Niederösterreich mit Schulden von 8,1 Milliarden vor Wien mit 7,3 Milliarden Euro. Pro Einwohner lautet das Schulden-Ranking: Kärnten vor Niederösterreich und Wien. Und in Relation zum jeweiligen Landesbudget landet Wien nur noch auf Rang 6.