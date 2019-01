"Langschläfer"-Kritik an Wien: Mehrheit gibt Kanzler Kurz recht

Realität oder reines Vorurteil? Ist Wien tatsächlich eine Stadt der Tachinierer und Langschläfer, wie Bundeskanzler Sebastian Kurz im Streit um die Mindestsicherung Wiener Eltern vorgeworfen hat?

„Ich glaube nicht, dass es eine gute Entwicklung ist, wenn immer weniger Menschen in der Früh aufstehen, um zu arbeiten und in Wien immer mehr Familien nur mehr die Kinder in der Früh aufstehen, um zur Schule zu gehen“, sagte Kurz bei der Regierungsklausur.

Eine OGM-Umfrage für den KURIER stützt nun erstmals die Position des Bundeskanzlers. Eine Mehrheit der Österreicher und auch eine knappe Mehrheit der Befragten in Wien hält die „Langschläfer-Kritik“ von Kurz für berechtigt.