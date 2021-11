Über Wertekurse und gegen Vorurteile: "Gift lass ich mir nicht spritzen"

Was konkret geschieht während eines Kurses?

Shakeri-Leidenmühler: Er beginnt mit einer Einleitung, einer Art Moderation, und durchgehend können Fragen gestellt werden. Eine solch interaktive Corona-Sprechstunde dauert 90 Minuten. Es ist immer wieder schön zu beobachten, wenn sich mehr und mehr Teilnehmerinnen und Teilnehmer online dazu schalten oder man im Hintergrund hört, dass andere Familienmitglieder oder Freunde im Raum sind und bitten, die eine oder andere Frage zu stellen.

Was war oder ist die am häufigsten gestellte Frage?

Shakeri-Leidenmühler: Im Februar wollten die meisten mehr über die Corona-Schutzmaßnahmen wissen: "Was darf man und was nicht?“ Jetzt geht es zumeist um Quarantäne, Impfung und Reisebestimmung. Es sind Fragen wie: "Darf ich in mein Heimatland nur geimpft und muss ich dort in Quarantäne?“ Oder: "Mit wem darf ich Kontakt haben, wenn ich in Quarantäne bin?“ Das mitunter Schwierigste war zu erklären, dass man auf Treffen verzichten soll, dass das Infektionsrisiko steigt, wenn man lange in geschlossenen Räumen ist und keinen Abstand einhält.