Raab: Wertekurse werden von 8 auf 24 Stunden aufgestockt

Am ersten Tag stehen Deutschlernen, Bildung und die Eingliederung in den Arbeitsmarkt im Mittelpunkt. „Deutsch ist die Basis“, so Raab. Am zweiten Tag sollen freiwilliges Engagement und kulturelle Aspekte des Zusammenlebens thematisiert werden. „Es ist wichtig, mit den Menschen hierzulande in Kontakt zu treten. Die ehrenamtliche Arbeit ist dazu eine tolle Gelegenheit und auch ein wichtiger erster Schritt in Richtung Arbeitsmarkt-Integration“, erklärte die Ministerin. Viele in Österreich würden sich ehrenamtlich engagieren. Wie oft die Ministerin selbst ehrenamtlich gearbeitet habe? „In meiner Schulzeit habe ich mich politisch engagiert. Und vor Covid habe ich auch hier im ÖIF freiwillige Deutschkurse gegeben“, sagt Raab.

Am dritten und letzten Tag stehen Verfassungswerte und rechtliche Integration auf dem Programm. Als themenübergreifender Schwerpunkt ist die Gleichberechtigung und Selbstbestimmung von Frauen in allen Bereichen des Lebens im gesamten Kurs verankert – im Fokus stehen dabei die Rolle der Frau in Österreich, Frauenrechte, Gewaltfreiheit sowie die Bedeutung wirtschaftlicher Unabhängigkeit. „Es ist wichtig, patriarchale Strukturen, die mitgebracht werden, zu thematisieren und dagegen anzukämpfen“, sagte Raab. Auf die Frage, ob denn Ungleichheit und Diskriminierung in Österreich ebenfalls thematisiert würden, antwortete die Ministerin: „Man darf auf keinem Auge blind sein. Aber hier geht es darum, Werte wie Gleichberechtigung zu vermitteln.“