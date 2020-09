Bremer Milliardär kauft Frank Stronachs Pferdesportpark Racino

Peter Lürßen leitet mit seinem Cousin Friedrich in vierter Generation die Lürssen Werft, die 1875 gegründet wurde. Sie baut heute mit rund 2.700 Mitarbeitern schnelle Kriegsschiffe und zivile Großjachten wie zum Beispiel für den russischen Oligarchen Roman Abramowitsch. Fünf der zehn größten Luxusjachten der Welt stammen von Lürssen.

Die Familie Lürßen gehört zum Geldadel an der Weser. Sie gilt – mit einem auf rund 1,1 Milliarden Euro geschätzten Vermögen – als drittreichste Familie Bremens. Bekannt wurde die Industriellenfamilie auch in Österreich, weil sie Baurechte für ein Luxushotel mit 75 Zimmern im Wiener Palais Schwarzenberg erworben hat, das sie auch betreiben will.