Dementi: Magna Racino ist noch nicht verkauft

Im Umfeld von Frank Stronach war man über diese Meldung mehr als verwundert. Die offizielle Reaktion von Stronachs Anwalt Michael Krüger auf Anfrage des KURIER: „Die Magnolia Projektentwicklung GmbH hat das Magna Racino noch nicht verkauft.“

In den ganzen Meldungen taucht immer wieder der Unternehmer Siegmund Kahlbacher auf. Dieser hat in Baden mit Investoren das Hotel Sacher und das Hotel Sauerhof erworben. Außerdem war er am Areal der Martinek-Kaserne in Baden interessiert gewesen, was sich dann aber wieder zerschlagen hat. Dass er mit neuen Investoren das Magna Racino erwerben will, daran hat er in vielen Gesprächen keinen Zweifel gelassen.

Vor wenigen Wochen war noch davon die Rede gewesen, dass auf dem Racino-Areal ein Freizeitpark entstehen soll. Solche Pläne wurden auch bereits offiziellen Stellen im Land vorgestellt, wie der KURIER in Erfahrung bringen konnte. In dem Artikel in der Badener Lokalzeitung sprach er jetzt eben davon, dass die Rennbahn zu einer Hightech-Zentrale ausgebaut werden soll. Mit dem Hinweis auf den Verkauf, der jetzt dementiert worden ist.