Wird Magna Racino ein Freizeitpark?

Das Magna Racino mit seinem Pferdesportpark gilt als der letzte große Besitz des austro-kanadischen Milliardärs Frank Stronach in Österreich. In wenigen Tagen soll dieses Veranstaltungshaus im amerikanischen Stil in Ebreichsdorf im Bezirk Baden an einen neuen Eigentümer gehen. So die Gerüchte, denn die letzten Unterschriften fehlen noch. Kein Gerücht ist, wer die besten Chancen auf den Erwerb des Areals hat: Siegmund Kahlbacher mit chinesischen Investoren als Partner.

Frank Stronach wollte mit dem Magna Racino die Welt des amerikanischen Show-Business und jene des groß angelegten Pferdesports – Wetten inklusive – nach Österreich holen. Wirklich aufgegangen ist das Konzept nie. Anfangs wurde sehr viel in attraktive Veranstaltungen und knisternde Rennbahn-Atmosphäre investiert. Das Magna Racino selbst wurde jedoch nie wirklich zur Attraktion. Das beweist auch der ständige Wechsel an der Spitze der Geschäftsführung.