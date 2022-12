Einen dramatischen Löscheinsatz im winterlichen Gebirge hatten heute Feuerwehren in Tirol zu meistern. In Finkenberg im Tiroler Zillertal ist Samstagmittag auf 1.500 Meter Seehöhe eine, von einer 62-jährigen Deutschen gemietete, Skihütte in Brand geraten. Das rasche Einschreiten der Feuerwehren Finkenberg und Tux verhinderte den Vollbrand der Hütte.