Tirol: Alkoholisierter bedrohte Wirt mit Steakmesser

Ein mit mehr als vier Promille schwerst alkoholisierter 38-Jähriger hat Donnerstagnachmittag den Wirt eines Lokals in der Tiroler Bezirkshauptstadt Kufstein mit einem Steakmesser bedroht. Zwei Gästen gelang es daraufhin, den Österreicher am Boden zu fixieren und ihm das Messer abzunehmen. Der Mann wurde schließlich festgenommen und das Messer sichergestellt.

Der 38-Jährige ist offenbar kein Unbekannter: Es handelte sich laut Polizei um denselben Mann, der bereits am 7. Dezember am Christkindlmarkt in Kufstein mehrere Personen ebenfalls mit einem Steakmesser bedroht hatte. Verletzt wurde dabei niemand.