Brände in Italien: Teile des Weißensees werden für Löschflugzeuge gesperrt

Er war einst Filmkulisse für einen James Bond Film: Der Weissensee in Kärnten. Und das, was sich ab morgen am Fuße der Gailtaler Alpen dort zutragen wird, liefert nicht minder spektakuläre Szenen: Zwei Löschflugzeuge werden ab Samstag, um 9 Uhr, aus dem See Löschwasser zur Brandbekämpfung im Nachbarland Italien entnehmen.

See wird gesperrt

Der See wird deswegen großräumig gesperrt. Mitten in der Hochsaison. In anderen Regionen würde dies wahrscheinlich einen Aufschrei der Touristiker nach sich ziehen. Doch nicht in Kärnten: "Wir sehen das als Nachbarschaftshilfe an, die für uns absolut selbstverständlich ist", erklärt Thomas Michor, Tourismuschef am Weißensee im KURIER-Gespräch.